جدة - نرمين السيد - وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة بكورونا فى أنحاء البلاد، غالبيتها فى مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانج بمقاطعة لياونينج المجاورة فى ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين.
وسجلت مدينة شيناينج، 47 حالة إصابة بالفيروس الثلاثاء، بينما تسعى السلطات لوضع جميع المنشآت تحت "إدارة مغلقة"، ومنعت الأهالى من المغادرة من دون إبراز فحص كوفيد سلبى أجرى قبل 48 ساعة.
وتجنبت بعض المدن الصينية مثل شنجهاى فرض حجر تام، وعمدت فى المقابل إلى عزل مبان بعينها، حتى مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض إلى المئات، فيما أعلنت مدينة شنجن جنوب الصين، عن إلغاء تدابير إغلاق استمرت أسبوعا "بطريقة منظمة"، وذلك بعد التخفيف التدريجى للإجراءات للحد من انعكاسات الإغلاق على المصانع والمرافئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تعزل مدينة جديدة بعد تفشى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.