الصين تعزل مدينة جديدة بعد تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة بكورونا فى أنحاء البلاد، غالبيتها فى مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانج بمقاطعة لياونينج المجاورة فى ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين.

وسجلت مدينة شيناينج، 47 حالة إصابة بالفيروس الثلاثاء، بينما تسعى السلطات لوضع جميع المنشآت تحت "إدارة مغلقة"، ومنعت الأهالى من المغادرة من دون إبراز فحص كوفيد سلبى أجرى قبل 48 ساعة.

وتجنبت بعض المدن الصينية مثل شنجهاى فرض حجر تام، وعمدت فى المقابل إلى عزل مبان بعينها، حتى مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض إلى المئات، فيما أعلنت مدينة شنجن جنوب الصين، عن إلغاء تدابير إغلاق استمرت أسبوعا "بطريقة منظمة"، وذلك بعد التخفيف التدريجى للإجراءات للحد من انعكاسات الإغلاق على المصانع والمرافئ.