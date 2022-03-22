عاجل- إجراء روسى جديد على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أن دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية يبلغ حجمها الإجمالى حوالى 20 طنا سلمها الجيش الروسى إلى الأراضى الأوكرانية عبر نقطة تفتيش حدودية فى شبه جزيرة القرم"، مشيرة إلى أن القوات الروسية عملت على ضمان أمن القافلة الإنسانية.

وأضافت أن الجيش الروسى زود سكان المدينة بمواد أساسية تشمل أغذية الأطفال والحبوب والمعلبات والخضروات.

وكان الجيش الروسى قد سلم، يوم الأحد، أكثر من 75 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة خيرسون والمستوطنات المجاورة لها.