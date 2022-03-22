“موعد نزول سكني” تقديم أراضي سكنية sakani.sa منتجات الإسكان (شقق – فيلات – مخططات)

موعد نزول سكني” تقديم أراضي سكنية sakani.sa الدعم الشهري الذي يتم تقديمه للراغبين في دعم وزارة الإسكان السعودية للحصول على أراضي سكنية منخفضة التكاليف، وكذلك تقوم الوزارة بتقديم أراضي سكنية مجانية لغير القادرين والمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك أراضي تتوفر لراغبي الدعم من الديوان الملكي السعودي.

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يتابع المتقدمين لدعم سكني منصة وزارة الإسكان السعودية مواعيد الدعم الشهري الذي يتم فيه مزول الدعم السكني، حيث يتاح التقديم طوال الشهر ويتم مراجعة الطلبات بعد 60 يوم عمل من تاريخ التقديم على أن يتم الإعلان شهريا عن موعد الموافقات والمقبولين في الدعم السكني الجديد، ويقوم المقبولين في الدعم الشهري بالتوجه للمصارف للتعرف على الحلول التمويلية المناسبة لهم وطريقة السداد.

موعد نزول دعم سكني (مارس 2022)

يتم الإعلان عن موعد نزول الدعم الشهري في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الميلادي، ويكون المخالفين لمواعيد السداد الذي يتم الالتزام بها مع المصارف الخاصة معرضين للعقوبات القانونية إيقاف الخدمات ويكون موعد نزول الدعم كالآتي:

الإيداع بالتاريخ الميلادي النزول بالتقويم الهجري الخميس الموافق 24 مارس 2022. 21 من شهر شعبان 1443.

شروط التسجيل في دعم وزارة الإسكان السعودية

أن يكون المتقدم للدعم من الجنسية السعودية.

يجب ألا يكون لديه سكن خاص للحصول على الأراضي المدعومة من الوزارة.

لا يجب الحصول لأكثر من مرة على دعم سكني من وزارة الإسكان.

يتم الإقرار بالشروط والقوانين المنظمة للتسلم عبر موقع وزارة الإسكان والالتزام بها.

يجب الالتزام بالسداد مع المصرف التابع له ويكون المخالفين معرضين لسحب الأراضي منهم.

يتم دراسة الطلب بعد 60 يوم من التقديم ويتم الإعلان عن النتائج في نهاية الشهر الميلادي بمواعيد مقررة.

شروط الحصول على دعم سكني أسباب أيقاف دعم سكني عن المتقدمين يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون العمر لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يتم الحصول على دعم سكني لمرة واحدة فقط.

يجب أن يكون المواطن من المقيمين بشكل دائم في المملكة وغير معتاد السفر خارجها لفترات طويلة. أن يكون للمستفيد منزل صالح للسكن، ويمكن تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحيته للسكن لرفع الإيقاف.

يتم رفض الدعم في حال كان الوضع الائتماني للفرد غير مقبول بالبنك بسبب تعثره في سداد قروض سابقة، ويمكنه التوجه لبنك آخر والاستفادة من شروطه التمويلية.

يقوم البنك برفض الطلب إذا كان المتقدم لم يستوفي بعض الشروط والتي من الممكن أن تكون بسبب العمر الأقل من 24 والأعلى من 60 عام.

الاستعلام عن دعم سكني (مارس 2022)