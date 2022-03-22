إرتفاع جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم يقفز مقابل الجنيه المصؤي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

نستعرض لكم عبر ثقفني، سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022، وذلك في مستهل التعاملات الصباحية المبكرة من البنك المصري والبنك الأهلي وبقية البنوك العاملة في مصر، حيث ذكرت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار عاود الصعود أمام العملة المصرية حيث سجل قفزة جديد مقارنة بسعر يوم أمس، ويرجع هبوط الجنيه إلى رفع أسعار الفائدة خلال جلسة اجتماع للسياسية النقدية، أيضا ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، ويرغب الكثير من المتعاملين والمواطنين المصريين في معرفة أسعار الصرف الجديدة لهذا اليوم، وفي هذا التقرير ننشر لكم آخر التحديثات المعلنة في البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم

شهدت العملة الوطنية حالة من التراجع أمام الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى 16% خلال إغلاق تداولات يوم أمس، ويعمل البنك المركزي المصري على تصحيح سعر الجنيه المصري، وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد على أن الجنيه المصري يشهد تصحيحا، حيث يتم العمل على قدرته التنافسية ودعم الصادرات، وأضاف بأن هذا من شأنه أن يدعم التطورات على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي، جدر بالذكر بأن أسعار الدولار قد ارتفعت في أغلب البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن سعر الدولار صعد بشكل كبير ومفاجئ أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر شراء الدولار نحو 17.17 جنيه فيما بلغ سعر البيع 18.26، وحقق متوسط سعر صرف العملة الأمريكية في 29 بنك ومصرف نحو 18.17 جنيه للشراء و18.26 جنيه سعر البيع، وحقق أعلى سعر صرف للدولار في البنك الأهلي المتحد عند 18.18 جنيه للشراء بينما حقق سعر البيع 18.27 جنيه، وجاء سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك البركة، بنك كريدي أجريكول عند 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في بنك الأهلي وبنك مصر نحو 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي في مصر بعد قرار الفائدة الذي أعلن البنك المركزي المصري، حيث أعلنت خلال بيان له بأنه قد قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، حيث سجل سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% فيما بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.