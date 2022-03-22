عاجل- مقتل امرأتين فى هجوم مسلح بـ السويد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان لها إن "امرأتين تعملان فى مدرسة توفيتا بعد إصابتهما بجروح جراء هجوم على مدرسة ثانوية سويدية". وأضافت أن "المهاجم كان أحد الطلبة ويبلغ من العمر 19 عاما"، موضحة أن الضحيتين فى الخمسينيات من العمر.

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