بعد وصفه بـ مجرم حرب.. بايدن يوجه اتهاما جديدا لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - وأوضح بايدن فى حدث نظمته رابطة "المائدة المستديرة للأعمال"، أن ذلك ردًا على اتهامات زائفة لـ روسيا، على حد وصفه، بأن أوكرانيا تمتلك هذه الأسلحة، فيما لم يذكر أى دليل على ما قاله.

وأضاف: "بوتين يتحدث عن حجج واهية جديدة منها، التأكيد على أننا فى أمريكا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية فى أوروبا، وهذا ليس صحيحا".

الحرب فى اوكرانيا

وتابع الرئيس الأمريكى: "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر فى استخدام كلتيهما".

وكان قد شدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس الاثنين، على ضرورة عقد لقاء مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين بأى صيغة كانت من أجل وقف الحرب فى أوكرانيا.