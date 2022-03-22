عاجل- إجراء جديد من بيلاروسيا بشأن المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الحدود البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إن "عودة المهاجرين إلى وطنهم تم فى إطار برنامج المساعدة التى تقدمه المنظمة الدولية للهجرة"، مضيفة أن "بقية الأجانب، وبناء على طلبهم، فيجرى نقلهم للإقامة مؤقتا فى فنادق بانتظار رحلات قادمة لإجلائهم".

وبحسب مينسك، فإن "قرار اللاجئين العودة إلى بلدانهم يرجع إلى حد كبير لإدراكهم بعدم جدوى الانتظار، ولا مبالاة دول الاتحاد الأوروبى بحل مشاكلهم"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.