عاجل- تصريح جديد من زيلينسكى بشأن القرم ودونباس

جدة - نرمين السيد - قال زيلينسكى: "فى أول لقاء مع رئيس روسيا، أنا مستعد لطرح هذه القضايا، بشأن الأراضى المحتلة، فهى ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا. لكننى متأكد أنه لا يمكن التوصل إلى حل فى الاجتماع الأول".

وأضاف أنه "من أجل إيجاد طريقة للخروج من هناك، نحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوة الأولى، التى تحدثت عنها وهى ضمانات أمنية، ونهاية الحرب. وفى الوقت نفسه نتفق على أننا نحل قضايا الأراضى المحتلة مؤقتا"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.