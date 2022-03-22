المغرب.. أكثر من 16 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد - بيان للصحة المغربية - بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ ستة ملايين و47 ألفًا و482 شخصًا، موضحًا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونًا و777 ألفًا و395 شخصًا حتى الآن، وأن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونًا و244 ألفًا و27 شخصًا.

وأضاف البيان أن 1720 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 2664 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التى تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبى والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.