نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفعل” رابط تقديم وظائف الحرس الوطني بالمملكة 1443 في المقال التالي

اشتد البحث في الفترة الأخيرة عن رابط تقديم الحرس الوطني 1443هـ ولذلك سنوضح لكم طريقة التقديم والرابط الخاص بموقع الوزارة، حيث قامت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن توافر بعض الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي في الوزارة لكل الراغبين في الحصول على فرصة عمل عسكرية، وقامت الوزارة بتحديد بعض الشروط حتى يتم قبول المتقدم على الوزارة وحددت الوظائف المتوفرة والمؤهلات العلمية اللازمة وطريقة التقديم. طريقة ورابط تقديم الحرس الوطني السعودي لعام 1443هـ كي تقوم بالتقديم على وظائف الحرس الوطني السعودي يجب اتباع الخطوات التالية:- قم بالدخول على موقع وزارة الحرس الوطني السعودي الإلكتروني الرسمي على رابط الخاص بالتوظيف.

الرسمي على رابط الخاص بالتوظيف. سجل دخولك على الموقع إذا كنت مستخدم جديد أو ادخل على حسابك إذا كان لديك حساب على الموقع من قبل.

اكتب رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلادك بكل من التقويمين الهجري والميلادي.

في أسفل الصفحة التي تقوم بملء بياناتك بها ستجد أنه يجب قراءة كل شروط الخدمة ويجب الموافقة عليها حتى يمكنك استكمال التسجيل.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة التسجيل وبذلك يتم النظر في طلبكم ويُقابل إما بالقبول أو الرفض. شروط القبول في وظائف الحرس الوطني السعودي يجب أن يكون المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ إلا من نشأ خارج المملكة بسبب بعض ظروف عمل والده.

كما أنه يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة وسلو حسن وألا يكون في سجله أي جريمة تخص الأمانة أو الشرف.

لياقة المواطن الطبية والصحية لجميع شروط الخدمات العسكرية والوظائف المعلنة في الوزارة.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عامًا حتى السن القانوني المسموح للمواطنين بالعمل.

ملائمة المواطن لطوله ووزنه ولا يقل طوله عن 160 سم.

عدم التحاق المتقدم لأي وظيفة حالية في أي جهة حكومية أو خاصة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم متزوجًا من مواطنة سعودية.

وأيضًا يجب أن يكون حاصلًا على شهادته العلمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

حصول المتقدم على مؤهله العلمي سواء كان تعليم جامعي أو شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

أن يجتاز المتقدم كل الاختبارات الخاصة بالقبول كما أنه يجب اجتيازه المقابلة الشخصية. عمر شويل - جدة "مفعل" رابط تقديم وظائف الحرس الوطني بالمملكة 1443 - ثقفني

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