44 وفاة و9135 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 وفاة و9135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي الحادي عشر الممتد من 12 إلى 18 آذار. وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 12.08 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

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