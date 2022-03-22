فرنسا ترسل 50 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه، إن هذه المساعدات تشتمل على معدات طبية وأجهزة كمبيوتر وحليب أطفال ومولّدات كهرباء.

وأضافت الوزارة أن هذه المساعدات العاجلة تبلغ قيمتها ما 2.4 مليون يورو تقريبًا، وأنها أُرسِلَت من باريس إلى وارسو على متن طائرة شحن.

وأكدت خارجية فرنسا عبر البيان، أن هذه المسادات سيتم تسليمها إلى السلطات فى أوكرانيا بشكل عاجل، وذلك بالتعاون مع السلطات البولندية.

وأوضحت أن المعدّات الطبية، - على وجه الخصوص- تشتمل على عشرة مولدات أوكسجين مخصّصة لوحدات العناية المركزة، فضلا عن تسعة أطنان من الأدوية.

وتابع البيان: "المساعدات تشمل أيضاً 31 مولد كهرباء، بينها ستة مولدات ذات قدرة عالية، وذلك لتعزيز السلامة الكهربائية لبعض المنشآت الصحية فى أوكرانيا".

وتحتوى شحنة المساعدات أيضاً ثمانية أطنان من الأجهزة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الراوتر، إضافة إلى 60 كيلومترًا من الألياف الضوئية.