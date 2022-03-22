طريقة التواصل بالديوان الملكي السعودي لطلب مساعده مالية وطريقة التسجيل وصيغة الطلب

يحتاج العديد من الأشخاص الذين ينتمون للفئات تحت المتوسطة والذين خسروا شغلهم والسيدات التي تساعد أطفالها في الصرف على كل ما يحتاجون إليه بعد فقد زوجها إلى يد العون من الديوان الملكي وهذا ما فعله الديوان من تقديم يد المساعدة ولكن أعلنت الجهات المسؤولة عن طريقة لحصر هذه الفئات التي في المجتمع لتجنب حدوث أي آثار سلبية من هذه الفئات من سرقة أو خراب الأجيال عن طريق تقديم رابط خاص لتسجيل كل شخص لحصرهم وصرف مرتبات لهم شهريا أو توفير فرص عمل وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام والتسجيل عبر موقع الديوان الملكي وأهم هذه الفئات التي تستحق التسجيل فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

خطوات التسجيل على المساعدة المالية من الديوان الملكي

يمكننا اليوم تعلم كيفية التسجيل لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية والتواصل مع الديوان، وهي إحدى أهم طرق إرسال واستقبال جميع البيانات والطلبات إلكترونيًا والتي تسهل على جميع المواطنين الكثير من الجهد، كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: لابد على المواطنين الذين يريدون التسجيل الدخول على الموقع الرسمي للديوان الملكي والضغط على خيار الديوان الملكي.

ثم الخطوة الثانية: ثم اضغط على الخيار الذي يليه وهو الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: ستظهر أمامك صفحة بها أيقونة وهي الخدمات المالية قم بالضغط عليها.

الخطوة الرابعة: وبعد ذلك ستظهر أمامك استمارة تتطلب منك إدخال جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك.

والان عليك الضغط على زر الإرسال وسوف تحصل على الرد على طلبك في الحال.

الفئات التي تستحق التسجيل لتقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي

تقدم الديوان الملكي بعض الشروط التي من ضمنها تحديد الفئة التي تمنح لها المساعدة ويد العون لتساعدها على استكمال الحياة اليومية وتقدم المأكل والمأوي لهم للحد من انتشار السرقة والرقي في المجتمع، وفي النقاط التالية سنمنحكم جميع الفئات التي يحق لها التقديم عبر موقع الديوان الملكي وهما: