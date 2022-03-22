هزيمة كورونا بالجزائر.. الإصابات والوفيات فى النازل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان لها، اليوم، أن إجمالى الحالات المصابة بلغ 265 ألفًا و562 حالة، من بينها 12 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفًا و198 شخصًا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ ستة آلاف و872 حالة، فيما يتواجد حاليًا سبعة مرضى فى العناية المركزة.
كورونا فى الجزائر
كما نوهت بأن 39 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أى حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت سبعة ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.
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