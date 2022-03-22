الدفاع الروسية تكشف حصيلة عدد السكان الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجلاء أكثر من 62 ألفا من سكان مدينة ماريوبول فى دونباس باتجاه روسيا.
ولفتت إلى أن السلطات الأوكرانية رفضت عروض الجانب الروسى لفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين، ومقاتلى كتائب القوميين المتطرفين "بدون سلاح" من ماريوبول، مع أن كييف فى الوقت نفسه أعطت تعليمات لعناصر "الكتائب القومية" المتواجدة فى المدينة أن يخرجوا منها تحت ستار المدنيين، بما فى ذلك عبر ممرات آمنة.
وأضافت أن إجمالى عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغ 346740 شخصا بينهم 73614 طفلا.
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