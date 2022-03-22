الصحة العالمية تهنئ تونس بـ عيد الاستقلال: نموذج جدير بالتقدير

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء التونسى، فى بيان له، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أشاد بالنجاحات التى حققتها تونس فى المجال الصحى، على غرار تحقيق نسبة تلقيح ضد فيروس كورونا تناهز 60%، معتبرا أن تونس تمثل نموذجا جديرا بالتقدير فى المجال الصحى.
جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية اختارت تونس، فبراير الماضى، من ضمن ست دول إفريقية ستستفيد من نقل التكنولوجيا المتقدمة للقاحات الحمض النووى الريبى، اعترافا بكفاءة الخبرات التونسية وبالتطور الذى حققته تونس فى هذا المجال.
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