توقيت الدراسة في رمضان 2022/1443 في السعودية ومواعيد دوام الإداريين في المدارس

توقيت الدراسة في رمضان 2022/1443 في السعودية، بعد مرور ثالث أيام الفصل الدراسي الثالث الجديد علي نظام التعليم في السعودية ومع أقتراب شهر رمضان المبارك، أصبح يتسأل الكثير من الطلاب والمعلمين عن توقيت الدراسة في رمضان1443، حيث كانت أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل الفصل الدراسي الثالث الجديد وأعلنت الوزارة أن الفصل الجديد سيكون حضوري بالكامل مع إلغاء اجراءات التباعد، ومع مرور ثالث أيام الفصل الدراسي الثالث عبر الطلاب والطالبات عن فرحتهم الشديدة بعودة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية وجميع الأنشطة اللاصفية التي عادت كاملةً في الفصل الدراسي الجديد، بناء على تعليمات وزارة التعليم السعودية، فكانت الوزارة اعتمدت مؤخراً الدليل الإرشادي الوقائي الجديد الصادر من هيئه الصحة العامة ( وقاية) لتطبيقه في جميع المدارس، كما أكدت الوزارة على إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية السابقة المعتمدة من وزارة التعليم في الفصليين الدراسيين الأول والثاني، وأعلنت وزارة التعليم في السعودية عن تفاصيل وقت الدراسة في رمضان1443 وعدد ساعات الدوام في شهر رمضان لجميع المراحل الدراسية حيث سيكون كالتالي:

أوقات الدراسة في شهر رمضان 2022/1443 في السعودية

يأتي شهر رمضان المبارك مع بداية الفصل الدراسي الثالث، وأصبح يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن أوقات ومواعيد الدراسة في شهر رمضان، حيث أن الدراسة ستستمر خلال شهر رمضان المبارك 1443 بالنظام الحضوري الكامل، فلم يصدر إي تصريح حتي الان من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إلغاء الدراسة في شهر رمضان الكريم، أو أن الدراسة ستكون عن بعد خلال شهر رمضان، وكانت أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تخفيض عدد الساعات الدراسية في المدارس خلال شهر رمضان للتخفيف عن الطلاب والطالبات، وأعلنت الوزارة عن ساعات الدوام في رمضان لجميع المراحل التعليمية وهي:

سيكون الدوام للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 3 ساعات.

أما المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ستكون عدد الساعات الدراسية لهم 4 ساعات يومياً.

وقامت وزارة التعليم في السعودية بوضع خيارات للتصويت عليها، وقد حثت الوزارة أولياء أمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة على التصويت من خلال الاستفتاء، لتتمكن الوزارة من تحديد الموعد المناسب لبداية الدراسة، والذي يتناسب مع جميع الطلاب، وهذه المواعيد هي:

مواعيد دوام الإداريين في المدارس في شهر رمضان 1443

يبدأ الموظفين والإداريين في المدارس السعودية ساعات دوامهم خلال شهر رمضان في الساعة 10 صباحاً، حيث ينتهى الدوام للإداريين والموظفين في الثالثة بعد الظهر، وذلك في أيام العمل الرسمية خلال توقيت شهر رمضان، وأخيراً سوف يتم الإعلان عن التوقيت النهائي للدراسة في شهر رمضان لعام 1443 هجرياً خلال الأيام القادمة من قبل وزارة التعليم السعودية بعد أن يتم الانتهاء من الاستفتاء المطروح من قبل الوزارة على غرار العام الدراسي الماضي، للحرص على توفير كل سبل الراحة المناسبة للطلاب والطالبات خلال توقيت الدراسة في رمضان لعام 1443.