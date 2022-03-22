100 ألف ريال سعودي أفضل تمويل شخصي بدون كفيل من غير البنوك

تقدم شركة الأمثل للتمويل تسهيلات مميزة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، وتتنافس الأمثل مع الشركات المنافسة في ذات المجال على كسب ثقة العملاء وتقديم العروض والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين، فا فيما يلي نوضح لكم أهم شروط الحصول علي قرض من شركة الأمثل للتمويل، وكذلك الأوراق المطلوبة.

شروط الحصول على تمويل شخصي من شركة الأمثل

دفع رسوم إدارية تبلغ قيمتها ١٪ من قيمة التمويل.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل لا يقل عمره عن ٢١عام.

تحدد شركة الأمثل هامش ربح طوال فترة سداد الأقساط على عكس معظم الشركات التي تزيد من هامش الربح بالتدريج.

أن يتوافق طلب التمويل مع جميع الضوابط والأحكام التي تم تحديدها في المملكة العربية السعودية وذلك قبل التوجه إلى التقديم في شركة الأمثل.

تمويل التوريق ممتد إلى مبلغ ١٠٠٠٠٠ريال سعودي، ويكون أقصى مبلغ تمويل يمكن الحصول عليه بدون كفيل هو ٥٠٠٠٠ريال سعودي، وفي حالة الرغبة في التمويل بمبلغ أكبر يشترط وجود كفيل غارم سعودي الجنسية.

مزايا التمويل المُقدم من شركة الأمثل

فيما يلي نسرد مميزات التمويل الشخصي من شركة الأمثل الموجودة في المملكة العربية السعودية:

إمكانية حصول العملاء على تمويل شخصي بدون كفيل وذلك بشروط ميسرة للسداد حيث يتم سداد الأقساط خلال عامين فقط ( ٢٤شهر). تقديم خدمات التمويل للعملاء بدون اشتراط تحويل الراتب الشهري للشركة. يعتبر من أهم مزايا التمويل المقدمة من شركة الأمثل والتي تتنافس بتلك الميزة مع الشركات الأخرى هي تحديد هامش ربح منافس. لا يشترط على مُقدم طلب التمويل أن يوفر كفيل غارم سعودي الجنسية. يحصل العميل على موافقة فورية في حال طلبة لتمويل التوريق أو تأجير تمويلي بداخل المملكة العربية السعودية. يتوافق التمويل الشخصي في شركة الأمثل بالاتفاق مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية المتفق عليها.

الأوراق الرسمية المطلوبة لقبول طلب قرض شخصي من شركة الأمثل

يمكن للعميل التقديم للحصول علي القرض عبر الموقع الرسمي لشركة الأمثل، حيث تتمثل المستندات المطلوبة للحصول على موافقة الشركة على طلب التمويل ما يلي: