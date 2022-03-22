منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور والتي قام بالدخول عليهم في الشهور الأخيرة ما يزيد عن خمسة ملايين مستخدم ما بين مسجل ومستعلم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المواعيد المقررة لصرف رواتب الضمان للمقبولين بالنظام الجديد للضمان المطور بينما يتابع آخرين التعرف على شروط استحقاق الضمان للمتزوجات والموظفين وغيرهم ومسار الطلبات التي قاموا بتقديمها.

“منصة دعم الضمان الاجتماعي” sbis.hrsd.gov.sa متابعة مسار طلب وشروط الاستحقاق

تابع السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والذين استفادوا من خدمات منصة الدعم والحماية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشهور الأخيرة أخبار الصرف الإيداع وأسباب عدم التأهيل لرواتب الضمان المطور، وباشروا جميعا شروط الاستحقاق للفرد والاسرة والفئات الخاصة، مثل المطلقات والمهجورات والموظفين وكذلك العاطلين عن العمل، وتعرف القبولين بالمنظومة المطورة الجديدة الحد المانع للضمان وكيفية احتساب الدعم من خلال حاسبة الضمان الجديدة.

موعد راتب الضمان المطور الجديد

تم إيداع راتب مستفيدي المرحلة الثالثة من المؤهلين للضمان المطور في 21 مارس 2022 الموافق 18 من شعبان 1443.

يقوم مستفيدي المرحلة الأولى والثانية، والمستفيدين بالنظام القديم الذين قاموا بتحديث بياناتهم، بتلقي وتسلم الراتب الجديد في 3 أبريل 2022 الموافق 2 رمضان 1443.

تسجيل طلب الضمان المطور عبر منصة دعم الضمان الاجتماعي متابعة مسار طلب بالوزارة يتم إنشاء حساب جديد عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ثم يتم الدخول عبر “ بوابة النفاذ الوطني الموحدة “. يتم تسجيل الدخول عبر منصة الدعم والحماية أو منصة النفاذ الوطني. يتم إنشاء حساب جديد. ينتقل المستخدم بعد ذلك إلى “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “. يجب تسجيل البيانات واتباع جميع الخطوات. يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية الرئيسي. يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم تحديد الخدمة اللازمة “الاستعلام عن مسار”. يضغط على أيقونة “عرض”. تظهر للمستخدم حالة الطلب.

شروط استحقاق راتب الضمان (المطلقات – الموظفين – العاطلين)

يكون للمطلقة الحق في الحصول على الراتب إذا قامت بإثبات استقلالية المسكن عن الاسرة ولديها وثائق الطلاق على أن تكون معيلة أو موظفة.

يجب أن تكون المطلقة لها راتب يتطابق مع الحد المانع للضمان، 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل للحصول على الراتب.

يكون من حق الموظف التقديم بالنظام الجديد إذا اثبت الراتب أقل من الحد الكافي للعيش، للفرد أو رب الاسرة.

كما يمكن للعاطل الفقير الحصول على الراتب مؤقتا حتى يتمكن من الحصول على العمل المناسب، ويتم تأهيله عبر برامج الوزارة التدريبية والتأهيلية.

رقم الضمان المطور المجاني وطرق التواصل