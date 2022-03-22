نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حملة الراجحي للحج المجاني alrajhihaj اعرف التسجيل والشروط لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حملة الراجحي للحج المجاني يتساءل عنه الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. بجانب تساؤلاتهم متى يبدأ التسجيل في حملات الراجحي للحج وهى ما أوضحته وزارة الحج والعمرة أنه لم يبدأ بعد. ومن المتوقع أن يكون في أواخر شهر شعبان من كل عام هجري حيث يتمكن المتقدمين من أخذ تصريح حج مجاني لمن تنطبق عليهم شروط الحج المجاني ويمكنهم التواصل على رقم حملة الراجحي للحج المجاني من أي مكان في المملكة.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

يساعد رقم حملة الراجحي للحج المجاني على التسجيل في حملات الحج المجاني 2022 وإمكانية الاستفسار عن كل المعلومات المطلوبة. بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الآخري:

رقم حملة الراجحي للحج المجاني هو: 920027768.

البريد الإلكتروني: [email protected]

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شروط الحج المجاني

تختلف شروط الحج المجاني في حملات الراجحي للمواطنين عن المقيمين في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي

شروط تصريح حج مجاني للمواطنين

يتمكن أهالي المملكة العربية السعودية من أخذ تصريح حج مجاني لمن تتوافر فيه الشروط الآتية:

المتقدم سعودي الجنسية ومقيم فيها. لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 25 عامًا، ولا يقل عمر المرافق عن 18 عامًا. صورة من كارت الأسرة من الجهتين الخلفي والأمامي. لو يوجد مرافق لابد من مستند درجة القرابة للحاج. جوالًا للتواصل مع الحاج بصورة جيدة. حجز الحاج في مسار الإلكترونية. لا يستطيع المتقدم دفع تكاليف الحج. في حالة وجود المحرم للسيدات، فيجب تقديم إثبات صلة القرابة.

شروط حملة الراجحي للمقيمين

هناك عددًا من شروط الحج المجاني للمقيمين ضمن حملة حج الراجحي 2022 على النحو الآتي:

يكون المتقدم غير مسجلًا في نظام الجنايات.

الحد الأدنى لراتب المتقدم 3000 ريال سعودي.

مقيم بصورة دائمة في السعودية ولم يغادرها منذ عام.

وجود تقرير طبي لإثبات خلوه من الإعاقات التى تؤثر على أدئه المناسك.

الإقامة سارية.

يسمح بمرافق واحد.

لم يسبق للمتقدم الحج أو العمرة.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يستطيع أي مواطن التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 من خلال الخطوات الآتية: