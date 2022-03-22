نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022 وطريقة التسجيل لأول مرة والمستندات والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على القيام بوضع رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حتى يتمكن جميع المستفيدين من هذه المبالغ الغير مستردة من التعرف على طريقة تسجيل الدخول على هذا المعاش الشهري، بالإضافة إلى الاستعلام ما إذا كانوا من ضمن الأشخاص المستفيدين أم لا، وسنحرص الآن على القيام بالتحدث عن هذا الأمر.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص لكي يتمكن جميع المستفيدين من المعاش من القيام بتسجيل الدخول والحصول على هذا المعاش بدون أن يلزموا بالذهاب إلى المصالح الحكومية وقضاء وقت طويل في مليء البيانات، لذلك حرصوا اليوم على القيام بحوسبة هذه الخدمة حتى تسهل الأمور على المتقدمين.

طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

يمكنك الآن العمل على تسجيل الدخول داخل تكافل وكرامة عن طريق التسجيل بواسطة هذه الخطوات:

اذهب إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي.

قم بالذهاب إلى القائمة الرئيسية.

تحرص على اختيار تكافل وكرامة من الخدمات المتقدمة.

الآن قم بكتابة كافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة منك.

تقوم الآن بالضغط على زر الاستعلام حتى تظهر جميع البيانات التي تحتاجها للحصول على هذه المنحة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

توجد بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين وإليك في هذه النقاط:

أن لا يملك المتقدم أي قطعة أرض زراعية يبلغ حجمها نصف فدان أو أكثر.

لا يجب أن يكون مالك لعقار أو أكثر من عقار بخلاف السكن.

لا يجب أن يتقدم من لديه محلات تجارية للحصول على هذا المعاش.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

توجد بعض المستندات الهامة التي يجب أن تقوم بامتلاكها حتى تحصل على المعاش وتعرف عليها من خلال هذه النقاط:

صورة ضوئية من بطاقة سارية.

شهادة ميلاد الأطفال وصورة ضوئية من قسيمة الزواج.

صورة ضوئية من بطاقة التموين.

صورة ضوئية من قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة.

تقديم تظلم عن معاش تكافل وكرامة

إذا قمت بالاستعلام باستخدام الخطوات السابقة وظهرت لك الحالة أن البطاقة متجمدة أو متوقفة يجب عليك أن تقوم بالآتي: