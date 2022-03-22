بايدن يدعو الشركات الأمريكية لحماية نفسها من هجوم إلكترونى روسى

جدة - نرمين السيد - واتهمت بريطانيا روسيا بتدبير إجراء اتصالات هاتفية زائفة لوزيرين بريطانيين من قبل محتال تظاهر بأنه رئيس وزراء أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، إن المحتال تمكن من التحدث إليه عبر اتصال مرئى الخميس الماضى، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، إنها تلقت اتصالاً مماثلاً. كما قالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس إنه كانت هناك محاولة فاشلة للتحدث معها.
وقال والاس إنه تشكك فى الأمر وأغلق الهاتف بعد أن "طرح المتصل عدة أسئلة مضللة". واتهم والاس روسيا باللجوء لـ"حيل قذرة".
من جانبه، قال ماكس بلين، الناطق باسم رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الاثنين إن "الدولة الروسية مسؤولة عن الاتصالات الهاتفية الزائفة التى استهدفت وزراء الحكومة، الأسبوع الماضى".
ويشعر مسؤولون بريطانيون بالقلق من أن روسيا قد تنشر تسجيلات صوتية للاتصالات فى إطار حملة تضليل، لإحراج بريطانيا.
وحذّر بلين من أنها "لن تكون المحاولة الأخيرة"، متهماً الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتشتيت الانتباه "لإخفاء حجم الصراع وإخفاقات روسيا فى ساحة المعركة".
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