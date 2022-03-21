الاستعلام عن نتائج قياس اختبار التحصيلي برقم السجل المدني بالخطوات عبر موقع المركز الوطني للقياس qiyas

رابط الاستعلام عن نتائج قياس 1443، هي خدمة تسمح للطلاب بالعثور على نتائجهم في الاختبارات التحصيلية فور اعتمادها وفق الخطة الزمنية التي يتم تحديدها من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وذلك حصراً عبر موقع المركز الوطني للقياس بالدخول عليه حيث بدأت الطالبات في التسجيل لاختبارات التحصيلي 1443 الورقي بدءا من اليوم الاثنين 21 مارس، ومن خلال هذا الموضوع الذي يناقش أبسط الطرق لاستخراج نتائج اختبارات التحصيلي عبر رابط خدمة الاستعلام عن نتيجة في الموقع الالكتروني لنظام قياس نستعرض كافة تفاصيل إجراءات الاستعلام.

قياس qiyas

في سياق الحديث عن استعلام نتائج قياس qiyas والتي أصبحت خدمة متصدرة حالياً، سيتطلب من الطلاب تسجيل الدخول في قياس بالسجل المدني ضمن أجزاء خطوات الإستعلام على الروابط المتوفرة التي نشّير اليها، سنتعرف على كيفية استخدام خدمة الاستعلام عن نتائج قياس 1443 المتعلقة باختبارات التحصيلي في المملكة العربية السعودية باستخدامك رقم السجل المدني، وسيمكنكم التعرف على رابط قياس تسجيل الدخول الذي يظهر نتائج قياس.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس

عليك التوجه إلى رابط الاستعلام عن نتائج قياس وهو رابط تسجيل الدخول

من الصفحة الرئيسية، يتعين كتابة رقم السجل المدني، ثم كلمة المرور

يتبعه الضغط على أنا لست روبورت

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

من شريط الرئيسية يتم اختيار الاختبارات المسجلة ثم تحديد أيقونة النتائج

وكذلك يجب على الطالب تحديد نوع الاختبار المراد الاستعلام عنه وهو خيار التحصيل الدراسي

ثم النقر على أيقونة بحث

بمجرد قيام الطالب بالنقر على بحث سوف تنسدل صفحة بالأسفل يكون بها نتيجة قياس التي تتعلق بالطالب المستعلم عنه.

وبهذا نصل الى ختام مقالنا والذي بحث نشر رابط الاستعلام عن نتيجة قياس بالسجل المدني بالخطوات التامةّ، تسهيلاً عليكم زوارنا الأعزاء في استخراج نتائجكم في اختبار التحصيلي الخاص بكم بشكل صحيح.