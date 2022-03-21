خلطة مثالية تقضي على كل الدهون والبقع في مطبخك

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في المطبخ مقارنة بباقي الأماكن في المنزل ونتيجة استخدام الزيوت وبعض المطابخ لا تحتوي على شفاط الهواء تظهر البقع على البوتجاز أو على الجدران والأسطح المختلفة في المطبخ ويمكن استخدام المنظفات للتخلص من تلك الزيوت والدهون ومع ذلك لا يزال من الممكن استخدام بعض المكونات المنزلية لعمل خليط يستخدم في تنظيف الأسطح وإزالة جميع البقع من عليها، فيما يلي سوف نتحدث عن وصفة للتخلص من الدهون والزيوت على الأسطح.

وصفة للتخلص من الزيوت والدهون في المطبخ

يمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل واستخدامها في إزالة جميع الدهون العالقة على الأسطح وهذه الخلطة تتكون مما يلي:

ملعقتان كبيرتان من صابون غسيل الأطباق.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من صودا الخبيز.

يتم إضافة هذه المكونات إلى بعضها البعض لتكوين خليط يساعد على إذابة الدهون والزيوت والبقع العالقة على الأسطح والتخلص منها ويستخدم بالطريقة التالية:

استخدمي قماشة قطنية مبللة وضعيها في هذا الخليط ثم استخدميها في مسح الأسطح.

حكي الأسطح باستخدام القماش واتركي هذه المادة عليها لفترة.

قومي بشطف الأسطح بالماء النظيف للتخلص من الصابون.

استخدمي قماشة جافة لتجفيف الأسطح بعد تنظيفها.

سوف تحصلين في النهاية على أسطح نظيفة خالية من البقع.

تكون رائحة الأسطح رائعة أيضاً لأن رائحة الخل مع صابون الغسيل سوف تمنحها رائحة مميزة.

الأسطح التي يمكن تنظيفها بإستخدام هذه الخلطة

معظم أجزاء المطبخ يمكن استخدام هذا الخليط عليه للتخلص من البقع الدهنية والزيوت أيضاً، وتتمثل هذه الأسطح فيما يلي: