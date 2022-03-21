نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد المدارس في رمضان ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المختصين داخل المملكة السعودية قد حددوا ساعات الدوام بشهر رمضان كل عام، والجميع بخير فهو في غضون أيام سيبدأ الشهر الفضيل، وقد عاد اليوم الطلاب للدراسة بالترم الثالث بهذا النظام التعليمي الجديد، فالعملية التعليمية بفضل الله لازالت مستمرة لم تتعطل أو حتى تتوقف، ولم تتعرض الوزارة لأي خطر كبير لأنها دائماً تتخذ القرارات الصحيحة التي تصب في مصلحة الطلاب، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم مواعيد المدارس في رمضان ١٤٤٣.

مواعيد المدارس في رمضان ١٤٤٣

لقد كشفت المصادر بالشكل الأولى بأن الساعات الخاصة بالدوام بشهر رمضان المعظم بالترم الثالث ستكون عبارة عن ثلاث ساعات لطلاب الروضه والابتدائي، أما الثانوي ومعهم المتوسط دراستهم أربع ساعات، لأن هذه هي المرة الأولى بالنسبة للطلاب منذ فترة تقدر بحوالي 14 عام أن يكون التعليم حضوري خلال شهر رمضان.

وبالتالي فهذا الأمر قد شغل الطلاب كثيراً وزادت تساؤلاتهم بالفترة الأخيرة عن هذا الأمر، حتى أن رمضان بالعام الماضي كان الطلاب بالمنازل يتلقى التعليم عن بعد، ويحضر الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان تسعة ونصف صباحاً، الطابور يبدأ 9:45 يدخلوا للفصول وتبدأ حصتهم الأولى العاشرة صباحاً، مع العلم بأن جميع المواعيد مبدئية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بشكل رسمي من قبل الوزارة والجهة المعنية.

موعد نهاية العام الدراسي

وضعت وزارة التعليم السعودية تقويماً منذ أن بدأ العام الدراسي، وقامت بتعديله ثم تم الاستقرار على هذا التقويم وصارت عليه العملية التعليمية بالشكل الناجح كثيراً، وهذا التقويم يحتوي على جميع المواعيد وميعاد الإجازات وكل شيء يحتاج الطلاب لمعرفته، ولذلك فإن ميعاد انتهاء العام الدراسي طبقاً للتقويم الموضوع من الوزارة سيكون 30 يونيو، والذي يصادف الأول من شهر ذو الحجة.

وسيحصل الطلاب بعدها على إجازة صيفية طويلة بإمكانهم أن يستمتعوا بها كيفما يشاءوا ويرتاحوا من الذهاب للدوام والمذاكرة، وحمل هم الاختبارات، أما عن مدة الإجازة الصيفية فإن وزارة التعليم لم تحدد مدتها إلى الآن، فهي الوحيدة القادرة على الدار التاريخ الخاص بها، وهذا سيكون بوقته، لأن وزارة التعليم دائماً لا تسبق الأحداث وتعطي المواعيد بالشكل الصحيح الدقيق، فما علينا سوى الانتظار حتى يصدر القرار من الوزارة لنعلمكم مدة الإجازة الصيفية ومتى سيكون العام القادم 1444.