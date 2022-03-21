كل ما تريد معرفته عن Xiaomi Poco M4 وأسعار إصدارات Xiaomi Poco M4

كل ما تريد معرفته عن Xiaomi Poco M4 تعتبر شركة شاومي من أكبر أجهزة الهواتف الذكية التي بدأت تتبوأ مكانة جيدة بين الشركات المصنعة للهواتف مثل: هواوي، سامسونج، آبل، وغيرها من الشركات الشهيرة، وقد أطلقت الشركة آخر إصداراتها باسم Xiaomi Poco M4 في العام الماضي، والذي يمتلك العديد من المواصفات التي تجعله ضمن الهواتف العصرية الجذابة للمستخدمين على مستوى العالم، والآن نعرض لكم بعض هذه المواصفات.

هاتف Xiaomi Poco M4

يمتاز هاتف Xiaomi Poco M4 بالعديد من المميزات التي تجعله من الهواتف المميزة لدى الكثيرين، أهمها:

يدعم الهاتف جميع الشبكات بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

يمكنك زيادة مساحة التخزين عن طريق وضع كارت ميموري في الجهاز.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD مقاس 6 بوصة، ودقة 1080* 2400.

تحتوي شاشة الهاتف على طبقة حماية غوريلا 3.

تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 50 ميجا بيكسل، مما يمنحك دقة تصوير عالية الجودة.

معالج الهاتف من النوع Dimensity 810 دقة 6 نانومتر.

يدعم نظام تشغيل أندرويد 11، ورامات من 4 إلى 6 جيجا.

تتميز بطارية الهاتف بخاصية الشحن السريع، وقوة الشاحن تصل إلى 33 وات.

كاميرا الهاتف تدعم خاصية HDR، بالإضافة إلى التصوير البانورامي.

يحتوي الهاتف على معالج كبير، مما يجعله الأفضل في استخدام التطبيقات الكبيرة والألعاب.

معدل سطوح الشاشة 450 شمعة، وتوفر 16مليون لون.

يمكن استخدام شريحتين من نوع Nano SIM.

أسعار إصدارات Xiaomi Poco M4

تختلف أسعار Xiaomi Poco M4 باختلاف الإصدار، حيث يبلغ سعر الجوال 4 رام و64 ميجابايت 240 دولار أمريكي ( 850 ريال سعودي)، أما نسخة 6 رام و128 جيجا بايت يبلغ سعرها 360 دولار ( 950 ريال سعودي)