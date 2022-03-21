أقل من الصين.. بوريل: الانفاق الدفاعى الأوروبى بلغ 200 مليون ​يورو

جدة - نرمين السيد - قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن منظومة الأمن فى أوروبا مهددة بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا​، الأمر الذى يجعل الدول الأوروبية فى حاجة لتعزيز انفاقها الدفاعى.





أوضح بوريل فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن "الانفاق الدفاعى الأوروبى بلغ 200 مليون ​يورو​، بعد أن تراجع بشكل واضح سنة 2014"، مضيفًا "يجب أن تكون زيادة الانفاق الدفاعى محكمة وتُنسق بشكل أفضل". ولفت بوريل، إلى أن الإتحاد الأوروبى ينفق عسكريًا أقل مما تنفقه ​الصين​ قائلًا:"إنفاقنا الدفاعى يمثل 1.5 بالمئة من ​موازنة​ الاتحاد الأوروبى، ونحتاج إلى سد الثغرات فى أنظمتنا". وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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