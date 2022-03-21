وزير الزراعة الفرنسى يحذر من خطر أزمة غذاء عالمية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الزراعة الفرنسى جوليان دينورماندى، من خطر حدوث "أزمة غذائية على نطاق عالمى"، بسبب تبعات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





أشار وزير الزراعة فى تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن"الوزراء-الزراعة- الأوروبيين سيناقشون الوضع الغذائى مع نظرائهم الأوكرانيين فى مكالمة عبر الفيديو".

جدير بالذكر أن أوكرانيا تنتج نحو 10% من صادرات القمح العالمية، و14% من صادرات الذرة، وقرابة نصف كمية زيت دوار الشمس فى العالم، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.