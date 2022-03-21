here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال الرقم الامتحاني عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم لكافة الأقسام حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بالإعلان عن النتيجة على مستوى كافة الجامعات الموجودة بالعراق، بعد أن تم الانتهاء في الفترة الأخيرة من جميع عمليات رصد طلبات المتقدمين بالقبول الموازي وعلى أن يتم الكشف عنها بشكل إلكتروني، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بالفترة الأخيرة عن جميع نتائج القبول الموازي في شتى محافظات العراق بعد أن يتم الكشف بشكل رسمي عن نسب القبول الموازي والمصاريف الخاصة بالجامعات العراقية والشروط الموضوعة للقبول الموازي.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

كثرت عمليات البحث بدرجة كبيرة عبر محركات جوجل وراء التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 من خلال الرقم الامتحاني وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم قرب موعد الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لكافة الجامعات الموجودة بالعراق 2021، وهذا بعد أن يتم الانتهاء من جميع مهام التصحيح ورصد كافة نتائج القبول والالتحاق في الجامعات العراقية، وسوف نوفر لكم عبر موقعنا كل ما يتعلق بنتائج القبول الموازي بالعراق 2021، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه سوف يتم الإعلان عن كافة نتائج القبول الموازي بالفترة المقبلة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وجاء هذا بعد الإعلان عن جميع نسب القبول الموازي وتتمكن من اتباع كافة الخطوات التي توجد للتسجيل.

رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سوف نعرض عليكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل إلكتروني من خلال اتباع هذه الخطوات وسوف نستعرضها معكم في السطور القادمة:ـ

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

يتم إضافة كافة البيانات الخاصة بالطالب التي تضم الاسم والرقم الامتحاني.

يتم الضغط على خانة استعلام لتظهر أمامك النتيجة على الفور على هيئة ملفات بي دي إف.

ما هي شروط القبول الموزاي