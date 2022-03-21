مواعيد الدراسة في شهر رمضان في الفصل الدراسي الثالث 1443-2022

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عمر شويل - جدة مواعيد الدراسة في شهر رمضان، اقترب شهر رمضان المبارك وقارب الفصل الدراسي الثالث بالسعودية على البدء، وفي شهر رمضان تتغير مواعيد الدراسة كونها أحد المؤسسات الهامة في السعودية حتى تتناسب مع الطلاب ولإعانتهم على الصوم والتحمل، لهذا اتجه معظم بحث الطلاب حاليًا حول عدد ساعات الدراسة في رمضان بالفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية كونها من الأشياء الهامة التي يجب أن يستعد لها الطلاب من الآن.

مواعيد الدراسة في رمضان في الفصل الدراسي الثالث

نوهت وزارة التربية والتعليم أن ساعات الدراسة في رمضان بالفصل الثالث الدراسي يجب أن يتم الالتزام بها بكافة المدارس والجامعات بالسعودية سواء الخاصة أو الأهلية أو الحكومية، إذ أن المواعيد الجديدة تختلف لكل مرحلة تعليمية حسب قدرتها والمناهج الدراسية لها، وجاءت عدد ساعات الدراسة في الفصل الثالث الدراسي في رمضان كالتالي:

المرحلة الابتدائية عدد الساعات المخصصة لها هو ثلاث ساعات يوميًا عدا العطلات.

والمرحلة المتوسطة عدد ساعات الدراسة لها هي أربع ساعات يوميًا كذلك.

مع العلم أن الدراسة ستكون بنظام الحضور الفعلي ولن يكون هناك حاجة إلى التعليم الإلكتروني إلا في حالات معينة تم تحديدها من وزارتي الصحة والتعليم.

موعد بداية الفصل الثالث الدراسي بالسعودية 1443

قرر وزير التربية والتعليم بدايةً من هذا العام الدراسي تقسيم العام الحالي على ثلاثة فصول للطلاب بجميع المراحل التعليمية لا فصلين دراسيين كما كان النظام القديم، وقد أوضح أهمية وفائدة النظام الجديد في أنه يزيد من قدرة الطلاب على التعلم والتركيز والتفكير حيث أنه يجعل لهم دور كبير في التعلم والبحث عن المعلومات واكتساب قدر أكبر منها، كما أنه أضاف عدة مواد دراسية جديدة سهلت من اكتساب مهارات أخرى جديدة تساعد في تطوير الطلاب.

وحتى الآن انتهى طلاب السعودية من الدراسة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في السابع عشر من شهر شعبان والموافق العشرين من شهر مارس أي يوم غد الأحد أول أيام الفصل الدراسي الثالث وذلك حسب تقويم الدراسة من وزارة التربية والتعليم السعودية.