متى نتائج الرخصة المهنية من هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443

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عمر شويل - جدة موعد نتائج الرخصة المهنية بالسعودية، مؤخرًا قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإيضاح موعد إتاحة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين الذين اجتازوها الفترة الماضية من شاغلي المهن التعليمية العامة والمتخصصة، حيث يقوم المعلمين الذين أدوا اختبار الرخصة المهنية الفترة الماضية بالبحث حول الإعلان عن النتائج من الهيئة وفيما يلي نضع لكم موعد نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

موعد نتائج الرخصة المهنية بالسعودية

قد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الحادي والعشرين من شهر أبريل سيكون هو موعد نتيجة اختبارات الرخصة المهنية لمن اجتاز الاختبارات، حيث وصل عدد الأشخاص المتقدمين على الاختبارات مسبقًا لما يقرب من مئتي ألف شخص متقدم، إذ أن المتقدمين على الاختبارات الورقية كانوا 95700 متقدمة أما عن الرجال المتقدمين فكانوا 84500 وقد تم تخصيص 103 مقر للمتقدمين من أجل إجراء الاختبارات.

وذلك في الشهر الماضي من الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين من فبراير، وقد استهدفت الهيئة في تلك الاختبارات فئات معينة هم المعلمين المتواجدين على رأس العمل ومن يرغبون في ممارسة التعليم سواء بالقطاع الخاص أو العام بالسعودية، وعما قريب ستكون النتائج متاحة لكي يكون جميع المتقدمين على علم بما حصلوا عليه للتوجه إلى الخطوة التالية.

أهداف اختبار الرخصة المهنية

تلزم هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع الراغبين في شغل مهنة التعليم بإجراء اختبار الرخصة المهنية لأهميته الكبرى التي تتمثل في:

التقدم بالعملية التعليمية بالسعودية لكي يشغل مهنة التعليم من يستحقها فقط. زيادة جودة وكفاءة التعليم وفي نفس الوقت تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة رؤية 2030. الحصول على الرخصة المهنية يؤهل صاحبها للتقدم على اختبارات قياس المعايير التربوية والعامة والتي هي عبارة عن شقين الشق الأول يقيس قدرة المعلم في المواد التخصصية وهم حوالي 38 مادة للتخصص والشق الثاني يقيس قدرة المعلم في المواد الأساسية أو العامة. من يحصل على الرخصة المهنية يحق له العمل كمعلم في أي قطاع بالسعودية إذ أنها رخصة ذات ضوابط ومعايير محددة. شرط هام لكي يحصل المعلم على الرتبة المهنية من الوزارة.

مع العلم أن أداء اختبار الرخصة المهنية يعتمد في المقام الأول على خبرة المعلم ومدى اطلاعه في مجال التخصص الخاص به.