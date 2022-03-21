البابا فرنسيس يؤكد مجددا زيارته للبنان

أكد البابا فرنسيس، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن للبنان مكانة خاصة في صلاته، وأنه سيزوره لإعادة "إحياء الرجاء فيه".

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن البابا قوله: "للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه".

من جهته، جدد عون دعوة البابا، للزيارة، قائلا: "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة أبنائه مجتمعين". وأضاف: "لا نريد للبنان أن يدفع أثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم وإصرار أبنائه على النهوض ليس متروكا لقدره".

وخلال زيارته إلى الفاتيكان، التقى عون أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بارولين، قائلا: "آن الأوان ليقتنع الجميع أن لبنان يجب أن يعود إلى لعب دوره كجسر تلاق وهو ليس منبع أزمات".