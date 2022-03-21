الصحة العالمية تدعو لزيادة الاستثمارات فى أبحاث مرض السل

جدة - نرمين السيد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الاستثمارات فى خدمات وأبحاث السل وبشكل عاجل، لافتة إلى أنه على الرغم من إنقاذ حوالى 66 مليون شخص من هذا المرض منذ عام 2020، إلا أن وباء كورونا وتعطل الخدمات الصحية لمواجهة الجائحة أدى إلى عكس المكاسب، حيث زادت وفيات السل لأول مرة منذ أكثر من عقد فى عام 2020.





وقالت المنظمة -فى تقرير أصدرته اليوم الإثنين بمناسبة يوم السل العالمى- إن النزاعات المستمرة فى جميع أنحاء أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط أدت إلى تفاقم وضع السكان المعرضين للخطر، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

ودقت منظمة الصحة العالمية، فى تقريرها، ناقوس الخطر لاستعادة الوصول إلى خدمات مكافحة السل التى تعطلت بسبب وباء كورونا وبشكل عاجل وذلك بالنسبة لجميع المصابين بالسل وخاصة الأطفال والمراهقين.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السل لا يزال أحد أكثر الأمراض المعدية فتكا فى العالم، حيث يفقد أكثر من 4100 شخص حياتهم بسبب مرض السل كل يوم بينما يمرض ما يقرب من 30 ألف شخص بهذا المرض الذى يمكن الوقاية والشفاء منه.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمى على تشخيص السل وعلاجه والوقاية منه فى عام 2020 كان أقل من نصف الهدف العالمى البالغ 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022، منوها إلى الحاجة للحصول على 1ر1 مليار دولار سنويا للبحث والتطوير.

وحذر التقرير من أن كل ما يتعلق بمكافحة هذا المرض فى خطر بسبب نقص التمويل بشكل أساسى، لافتا إلى أنه تم الوصول بعلاج السل إلى حوالى 20 مليون شخص خلال الفترة ما بين 2018 و2020، وهو ما يمثل حوالى 50% من إجمالى 40 مليون شخص كان مستهدف الوصول إليهم بعلاج السل فى هذه الفترة.

وأفاد التقرير بأنه تم تقديم علاج وقائى من السل إلى 7ر8 مليون شخص وبما يمثل 29% من الهدف البالغ 30 مليون شخص فى نفس الفترة.

ونوه التقرير إلى أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة للأطفال والمراهقين المصابين بالسل إذ لم يتم الوصول إلى ما يقدر بنحو 63% من الأطفال والمراهقين الصغار الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما المصابين بالسل أو لم يتم الإبلاغ رسميا عن حصولهم على خدمات تشخيص وعلاج السل المنقذ للحياة فى عام 2020.