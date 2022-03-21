عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وقام جفير باقتحام "الجزء الغربى" من الحى وتوجه إلى "خيمة" جعل منها مكتبًا برلمانيًا له فى الحى.

وحاول بن جفير والمستوطنون الاعتداء على الناشط المقدسى محمد أبو الحمص، تحت مرأى شرطة الاحتلال الإسرائيلى، المنتشرة بكثافة فى محيط "خيمة" بن جفير الاستفزازية.

ويقتحم بن جفير والمستوطنون، بشكل شبه يومى، الحى الذى يواجه سكانه تهديدًا بالتهجير القسرى مقابل إحلال المستوطنين محلهم.