محكمة رومانية تقضى بسجن ثلاثة إسرائيليين فى قضية فساد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، أصدرت محكمة فى بوخارست الخميس حكما أعلنت عنه الإثنين قضى بسجن دان زوريلا وآفى يانوس، ضابطى الاستخبارات الاسرائيليين السابقين والشريكين المؤسسين لشركة "بلاك كيوب" الأمنية، إضافة إلى الموظف فى الشركة غال فارتشى، بالسجن عامين و11 شهرا مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم بعد أن توصل المتهمون فى القضية الذين كانوا يحاكمون غيابيا لوجودهم خارج رومانيا إلى اتفاق مع الادعاء العام.

واتُهم الاسرائيليون الثلاثة بإنشاء مجموعة لممارسة "الجريمة المنظّمة" استهدفت عام 2016 المدعية العامة لورا كوفيشى التى كانت ترأس حينذاك هيئة مكافحة الفساد فى رومانيا وأشرفت على تحقيقات واسعة شملت شخصيات بارزة فى البلاد.

وغادرت كوفيشى منصبها عام 2019 لتتولى منصب مدعى عام الاتحاد الأوروبى الذى أنشئ حديثا.

وسبق أن حُكم على اثنين من موظفى"بلاك كيوب" من مستوى أدنى بالسجن ايضا مع وقف التنفيذ فى نفس القضية عامى 2016 و2017.

وفى ذلك الوقت أبلغ زوريلا المحققين الإسرائيليين الذين يتعاونون مع نظرائهم الرومانيين أنه أمر الشخصين باختراق البريد الإلكترونى لكوفيشى بهدف العثور على معطيات يمكن استخدامها لابتزازها.

واعتقلت السلطات هذين الشخصين فى بوخارست قبل أن يتمكنا من اتمام مهمتهما.

كما بدأت السلطات الرومانية العام الماضى وفى إطار هذه القضية الواسعة النطاق ملاحقة قضائية ضد العميل السرى الرومانى السابق دانييل دراجومير الذى يُزعم أنه اتصل بأحد مؤسسى "بلاك كيوب" ودفع له 135 ألف يورو نظير خدمات.

وفر دراغومير من البلاد فى يونيو 2020 قبيل إدانته فى قضية فساد منفصلة.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، استأجر رجل أعمال لم تكشف هويته خدمات دراغومير الذى اتصل بدوره بالشركة الإسرائيلية.

وتعد رومانيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبى التى تعانى من انتشار الفساد.