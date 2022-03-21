أوكرانيا تعلن إغلاق جميع موانئها أمام حركة الشحن

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة البنية التحتية فى أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن جميع الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف ما زالت مغلقة مؤقتًا أمام حركة الشحن والسفن التى تسعى للدخول أو الخروج، وفقًا لوكالة "رويترز".





كان الجيش الأوكرانى، قد علّق الشحن التجارى فى جميع الموانيء بالبلاد،على خلفية العملية العسكرية الروسية. وفرضت السلطات فى أوكرانيا حظر تجول، اليوم الإثنين، فى العاصمة كييف، يستمر حتى الأربعاء المقبل. فيما استهدف تفجير مركز تجارى بالمدينة أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، تهدف لنزع السلاح، وسط تنديدات غربية تبعتها حزم متتالية من العقوبات على الاقتصاد الروسى، وبالمقابل دعم أمنى واقتصادى وإغاثى لأوكرانيا.

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