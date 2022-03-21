مشروع قرار مكسيكى فرنسى بالأمم المتحدة حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويطالب مشروع القرار روسيا "بوقف فورى للأعمال العدائية ضد أوكرانيا وخاصة الهجمات ضد المدنيين".

وكان المندوب الفرنسى الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دى ريفيير، ونظيره المكسيكى خوان رامون دى لا فوينتى، قالا فى تصريحات سابقة إن بلديهما سيطرحان على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة واعتماد مشروع القرار.