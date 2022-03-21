بسبب أوكرانيا.. روسيا تنسحب من محادثات السلام مع اليابان

أعلنت روسيا، الاثنين، انسحابها من المحادثات مع اليابان الهادفة إلى توقيع معاهدة سلام لم تبرم منذ الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حدودي بينهما، وبررت الخطوة بموقف طوكيو من النزاع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الجانب الروسي لا ينوي في ظل الظروف الحالية مواصلة المحادثات مع اليابان بشأن معاهدة السلام".

وبررت الوزارة ذلك بـ"استحالة مناقشة الوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع دولة اتخذت موقفا معاديا بشكل علني وتسعى جاهدة لإلحاق الضرر بمصالح بلدنا".

ولطالما كانت العلاقات بين اليابان وروسيا معقدة، ولم يوقع البلدان على معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حول أربع جزر صغيرة تكوّن أرخبيل الكوريل.

وسيطر الجيش السوفياتي على تلك الجزر في الأيام الأخيرة من الحرب ولم تتم إعادتها منذ ذلك الحين إلى طوكيو التي تسميها "الأقاليم الشمالية".

ولم تنجح المفاوضات بين البلدين منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وانضمت اليابان إلى الدول الغربية في الأسابيع الأخيرة في فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير.