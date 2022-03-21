تفعيل هويه مقيم رقميه الكترونيا علي الجوال من ابشر ومعرفه الخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه

تفعيل هويه مقيم رقميه من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام. والتي تسال عنها الكثير من المقيمين بالمملكة في الآونة الأخيرة علي مواقع التواصل. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر. علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية جديده ويتم الحصول عليهم عبر المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات مواعيد مدارس القيادة من ابشر ومعرفه طريقه تنفيذ الخدمه بالخطوات الصحيحة عبر المنصة. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء بلاغ تغيب عن العمل الكترونيا بالخطوات الصحيحة من موقع وزاره الموارد البشرية بالمملكة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل وشرح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

تفعيل هويه مقيم رقميه

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن خدمات إلكترونية التي ثار التساؤل عليها في ألتغريده الأسبوعية للمنصة والتي شملت تفعيل هويه مقيم رقميه. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم إطلاق الخدمه بالتعاون مع المديرية العامه للجوازات بالمملكة وذلك تحت إشراف وزاره الداخلية. كما تم توفير نسخه رقميه من هويه المقيم من خلال تطبيق ابشر أفراد. والقابلة للاستعراض في أي وقت بدون الحاجة إلي الاتصال بالأنترنت بعد التحميل للمره الأولي. كم أعلنت الوزارة أيضا أنها ستكون كافيه لاستخدامها في أي أجراء اثبات لأي جهه امنيه في حاله عدم حمل اصل الهوية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن جميع المستفيدين من الخدمه وهم جميع المقيمين حاملي بطاقه هويه وتكون ساريه الصلاحية.

خطوات تحميل هويه مقيم رقمية

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تفعيل هويه مقيم رقميه الكترونيا من تطبيق ابشر أفراد. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية: