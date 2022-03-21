نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نظام الضمان الاجتماعى الجديد المطور لعام 1433هـ وخطوات الحصول عليه من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
شروط نظام الضمان الاجتماعى الجديد المطور لعام 1433هـ، يعتبر نظام الدعم الجديد والتابع لنظام الضمان الاجتماعى المطور لعام 1443هـ من الاشياء الاكثر بحثا الان عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية عن وجود نظام جديد يصرف به المنح والمعاشات لبعض الفئات فى السعودية وهذا يعد نظام مختلف عن النظام الضمان الاجتماعى المطور الحالى وهذا ما أكدته الوزارة فى بيان رسمى حول وجود نظام معاش جديد واكدت الوزارة ان من حق الفئات الجديدة التقدم للحصول عليه بشرط استيفاء الشروط حول نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد ولاقى هذا الخبر العديد من التعليقات الايجابية حول مدى اهتمام وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية بالفئات الغير قادرة على العمل وحرصها على اعطائهم معيشة جيدة فى المجتمع والان سوف نشرح لكم كيفية التسجيل فى النظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد وشروط الحصول عليه عبر موقعكم ثقفنى نيوز
شروط الحصول على نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية حول الشروط الخاصة للحصول على تلك المنحة الجديدة واوضحت انه يجب على المتقدم استيفاء تلك الشروط من اجل الحصول على منحة نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد وسنعرض لكم تلك الشروط فى السطور القادمة
- ان لا يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عاما وقت التقديم
- ان لا يكون الدخل الشهرى للمتقدم لايزيد عن الدعم التى يكون به شروط الدعم
- ان لا يزيد مرتب المواطن عن 3 ريال سعودى وهذا خاص بالمواطن الاعزب
- ان لا يزيد مرتب المواطن عن 8680 ريال سعودى بالنسبة للمواطن المتزوج
- يجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية اصلا ومنشاء وان يكون مقيم فى المملكة وهذا شرط اساسى
- ان لا يكون المواطن مسجل فى اى نشاط تجارى
خطوات التسجيل على نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد
- فى البداية يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرسمى الخاص ب وزارة الموارد والتنمية البشرية
- يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد ” والقيام بانشاء حساب خاص به عن طريق كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد بشكل الهجرى والميلادى
- يقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص به وعمل كلمة مرور والتأكيد عليها
- ثم القيام على كلمة تسجيل ويتم ارسال رمز التحقق الى الرقم المسجل وكتابته من اجل تأكيد الحساب
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