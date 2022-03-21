شروط نظام الضمان الاجتماعى الجديد المطور لعام 1433هـ وخطوات الحصول عليه من وزارة الموارد البشرية

شروط نظام الضمان الاجتماعى الجديد المطور لعام 1433هـ، يعتبر نظام الدعم الجديد والتابع لنظام الضمان الاجتماعى المطور لعام 1443هـ من الاشياء الاكثر بحثا الان عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية عن وجود نظام جديد يصرف به المنح والمعاشات لبعض الفئات فى السعودية وهذا يعد نظام مختلف عن النظام الضمان الاجتماعى المطور الحالى وهذا ما أكدته الوزارة فى بيان رسمى حول وجود نظام معاش جديد واكدت الوزارة ان من حق الفئات الجديدة التقدم للحصول عليه بشرط استيفاء الشروط حول نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد ولاقى هذا الخبر العديد من التعليقات الايجابية حول مدى اهتمام وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية بالفئات الغير قادرة على العمل وحرصها على اعطائهم معيشة جيدة فى المجتمع والان سوف نشرح لكم كيفية التسجيل فى النظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد وشروط الحصول عليه عبر موقعكم ثقفنى نيوز

شروط الحصول على نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية حول الشروط الخاصة للحصول على تلك المنحة الجديدة واوضحت انه يجب على المتقدم استيفاء تلك الشروط من اجل الحصول على منحة نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد وسنعرض لكم تلك الشروط فى السطور القادمة

ان لا يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عاما وقت التقديم

ان لا يكون الدخل الشهرى للمتقدم لايزيد عن الدعم التى يكون به شروط الدعم

ان لا يزيد مرتب المواطن عن 3 ريال سعودى وهذا خاص بالمواطن الاعزب

ان لا يزيد مرتب المواطن عن 8680 ريال سعودى بالنسبة للمواطن المتزوج

يجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية اصلا ومنشاء وان يكون مقيم فى المملكة وهذا شرط اساسى

ان لا يكون المواطن مسجل فى اى نشاط تجارى

خطوات التسجيل على نظام الضمان الاجتماعى المطور الجديد