نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة للاشتراك في مسابقة حلم الربح 3.000.000$ مع مصطفي أغا في المقال التالي
مسابقة حلم Dream من أشهر المسابقات على مستوى العالم العربي، لهذا سنجد إقبال على عمليات البحث عن طريقة الاشتراك في مسابقة حلم وكذلك أرقام الهواتف التابعة للمسابقة للتواصل حتى يكونوا متسابقين معهم، وسنقدم لكم فيما يلي خطوات وكيفية الاشتراك في مسابقة حلم، وسنعرض أيضا كيفية التواصل من خلال أرقام الهواتف المحمولة، فيمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية عبر أرقامهم التي يتم طرحها عبر برنامجه والتي نعرضها عليكم فيما يلي، وهذه هي الطريقة الأفضل للاشتراك ، كما تعمل هذه الأرقام كعامل تحفيزي للاشتراك في المسابقة .
طريقة الاشتراك في مسابقة حلم
- توجد طريقة بسيطة جدا للاشتراك وهى من خلال إرسال رسالة تحتوى على كلمة حلم أو دريم Dream عبر الرقم الخاص للاشتراك.
- بعد ذلك سيتم الرد على الرسالة بسؤال، وإذا كانت الإجابة صحيحة سيتم اشتراكك في المسابقة على الفور .
- لكل دولة رمزا الخاص بها وكذلك رقم هاتف خاص بها تم وضعه منقبل المسؤولين وبإمكان كل فرد في العالم العربي الاشتراك في المسابقة.
- كما تحتوى المسابقة على جوائز ومبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار أمريكي.
الأرقام المخصصة للاشتراك في مسابقة حلم
يختلف رقم الاشتراك من دولة إلى أخرى وسنقدم لكم أرقام التواصل للاشتراك في مسابقة حلم أو دريم؛
- يمكن التواصل من المملكة العربية السعودية على رقم 858888 عبر شبكة أس تي سي، ومن خلال شبكة هاتف عبر رقم 650444.
- كما يوجد رقم عام لجميع دول المنطقة العربية وهو 5544 وهو رقم متاح للجميع.
- ويمكن التواصل من الكويت على رقم 4141 عبر شبكة أس تي سي.
- ويمكن التواصل من عمان عبر شبكة اومن تال عبر رقم 90434.
- ويمكن التواصل من البحرين عبر رقم 94000.
- ويمكن التواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر رقم 5544 عبر شبكة اتصالات، وعبر شبكة ليبارا برقم 313131.
- ويمكن التواصل من دولة العراق عبر رقم 2266 عبر شبكة آسيا سيل، ومن خلال شبكة زيت عبر رقم 2770.
- ويمكن الاتصال من فلسطين عبر شبكة جوال من خلال رقم 1625، وعبر شبكة وطنية عبر 6144.
- وأخيرا من مصر عبر رقم 95458 من خلال جميع الشبكات سواء فودافون أو أورانج أو اتصالات وكذلك وي.
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