طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد من خلال دخول رابط البوابة الإلكترونية تزداد عمليات البحث عنها يوما بعد يوم، خاصةً وأن تسجيل جديد حساب المواطن لا يتم إلا من خلال البوابة وليس عبر التطبيق، كما أنا الرابط المخصص للخدمات الإلكترونية التي يوفرها البرنامج للمستفيدين؛ تسجيل دخول حساب المواطن، بالإضافة إلى تحديث حساب المواطن التي تعد من أهم الخطوات التي تتضمن استمرارية صرف الدعم، وذلك لأن من أهم شروط تسجيل جديد حساب المواطن كتابة البيانات بكل دقة وموضوعية، لذلك فعند حدوث تغيير في البيانات، وعدم الاهتمام بعملية التصحيح يفقد المستفيد أهليته ويتحول إلى مستفيد غير مؤهل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد

تتلخص طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد في بعض الخطوات البسيطة عبر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولكن تسجيل جديد حساب المواطن في الوقت الحالي متوقف منذ قرابة عامين، ولكن في حالة الإعلان عن فتح التسجيل رسميًا يكون بالخطوات الآتية:

في البداية افتح رابط تسجيل جديد حساب المواطن. اضغط على خيار الدخول من الصفحة الرئيسية، ثم اختر تسجيل جديد. ابدأ في تعبئة البيانات المطلوبة منك. أدخل رمز التأكيد، تحصل عليه من الرسالة المرسلة على رقم الجوال. اضغط على خيار تحقق، ثم قم بتعيين كلمة المرور الدائمة. انتقل إلى بيانات المستفيد والتابعين وسجلهم بكل دقة وموضوعية. وافق على صحة البيانات ثم قدم طلب تسجيل جديد حساب المواطن. ارفق البيانات المطلوبة منك.

رابط التسجيل جديد في حساب المواطن

منذ إطلاق برنامج حساب المواطن في 2017 وقد فعلت الوزارة رابط التسجيل في حساب المواطن جديد 1443 بالطريقة السابقة، كما وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية عبر تلك الرابط الذي يطلق عليه بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومن هذه الخدمات تسجيل دخول حساب المواطن، تحديث حساب المواطن، استعلام حساب المواطن برقم الهوية، كما أتاحت أيضًا حاسبة حساب المواطن التي توضح الراتب التقريبي الذي يحصل عليه المستفيد.

كما وفرت طريقة تسجيل جديد حساب المواطن عبر ذلك الرابط، ولكن هذه الخدمة ليست متوفرة حاليًا؛ حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن تعليق تسجيل جديد، وذلك منذ دفعة مارس 2020، وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي باستئناف التسجيل.

تسجيل دخول حساب المواطن

لكي يتمكن المستفيد من الاستعلام عن تفاصيل الدفعات وحالة الأهلية عند إعلان حساب المواطن نتائج الأهلية، فإن ذلك يتطلب تسجيل دخول حساب المواطن، وذلك بالخطوات الآتية:

انتقل إلى رابط التسجيل في حساب المواطن. اضغط على كلمة الدخول، ثم سجل البيانات المطلوبة لذلك. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على خيار تسجيل دخول حساب المواطن.

خدمة المستفيدين @Citizen_care تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

حتى الآن لا توجد أخبار حول موعد فتح التسجيل في حساب المواطن وإضافة مستخدم جديد، هذا ما أكدت عليه خدمة المستفيدين؛ وعلقت على أن ذلك يرجع إلى الضوابط المقررة على الدعم، وأكدت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة حول طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد متاح الآن.

تحديث حساب المواطن

ينبغي على كافة المستفيدين من حساب المواطن تحديث البيانات كلما طرأ عليها التغيير، بالطريقة التالية:

اذهب إلى رابط بوابة حساب المواطن. سجل دخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي. اختر تعبئة أو استكمال الطلب، ثم قم بتحديث البيانات التي تغيرت فقط. اضغط على خيار حفظ التغييرات.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد 1443 عند الإعلان رسميًا عن فتح التسجيل.