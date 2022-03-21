نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجديد” هنا رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني رجال 1443 جميع المؤهلات الشروط عبر sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لمتابعينا عبر موقع ثقفني، رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1443 رجال، والتي تم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وحددت الوزارة أن التسجيل سوف يبدأ اليوم الأحد، عبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للرجال، وحددت الشروط العامة للتسجيل، وهو ما سنقدمه عبر هذا المقال وأيضاً سوف نوضح ألية التسجيل الإلكتروني للوظائف المعلن عنها، حتى يكون كافة متابعينا على علم بخطوات التسجيل الصحيحة، وفيما يلي التفاصيل الكاملة عن الوظائف العسكرية الجديدة.

لا يزال التسجيل مستمر بكثافة كبيرة لليوم الثاني على التوالي بعد فتح رابط التسجيل أمس الأحد، ومستمر التسجيل حتى الخميس المقبل، عبر رابط وزارة الحرس الوطني، وعلى الشباب المنطبق عليه الشروط سرعة التسجيل قبل الموعد المحدد من قبل الوزارة، ورفع المستندات الخاصة بهم من شهادة المؤهل والخبرات إن وجدت، لأنها تعزز من فرص القبول.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/TDA5KyUPjN pic.twitter.com/O0BG6INGBj — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/TDA5KyUPjN pic.twitter.com/O0BG6INGBj — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 20, 2022

رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني للرجال

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل sang.gov.sa . تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها. النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام الخاصة بالوظائف. بعد مراجعة البيانات المسجلة أنقر على تسجيل ليتم حفظ البيانات المسجلة.

التخصصات المطلوبة في وظائف الحرس الوطني