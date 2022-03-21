نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجديد” هنا رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني رجال 1443 جميع المؤهلات الشروط عبر sang.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر لمتابعينا عبر موقع ثقفني، رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1443 رجال، والتي تم الإعلان عنها من قبل الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وحددت الوزارة أن التسجيل سوف يبدأ اليوم الأحد، عبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للرجال، وحددت الشروط العامة للتسجيل، وهو ما سنقدمه عبر هذا المقال وأيضاً سوف نوضح ألية التسجيل الإلكتروني للوظائف المعلن عنها، حتى يكون كافة متابعينا على علم بخطوات التسجيل الصحيحة، وفيما يلي التفاصيل الكاملة عن الوظائف العسكرية الجديدة.
لا يزال التسجيل مستمر بكثافة كبيرة لليوم الثاني على التوالي بعد فتح رابط التسجيل أمس الأحد، ومستمر التسجيل حتى الخميس المقبل، عبر رابط وزارة الحرس الوطني، وعلى الشباب المنطبق عليه الشروط سرعة التسجيل قبل الموعد المحدد من قبل الوزارة، ورفع المستندات الخاصة بهم من شهادة المؤهل والخبرات إن وجدت، لأنها تعزز من فرص القبول.
تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/TDA5KyUPjN pic.twitter.com/O0BG6INGBj
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa)
تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/TDA5KyUPjN pic.twitter.com/O0BG6INGBj— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 20, 2022
رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني للرجال
- الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل sang.gov.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها.
- النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام الخاصة بالوظائف.
- بعد مراجعة البيانات المسجلة أنقر على تسجيل ليتم حفظ البيانات المسجلة.
التخصصات المطلوبة في وظائف الحرس الوطني
|المؤهل العلمي
|التخصص المطلوب والشروط
|درجة البكالوريوس
|علم النفس، خدمة اجتماعية : التقدير العام لا يقل عن جيد، مشهد من الجهة التعليمية موضح بها نظام الدراسة ومدتها وبطاقة تصنيف سارية المفعول.
|درجة الدبلوم
|تخصص اتصالات “خريج كلية الاتصالات” يفض من له خبرة في نفس المجال ويجب رفع صورة من الخبرات إن وجدت.
شروط وظائف الحرس الوطني رجال 1443
- يجب أن يكون سعودي المنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه خارج البلاد أثناء خدمة الوطن.
- الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة.
- في حالة أن المؤهل من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم السعودية.
- أن يتمتع المتقدم بصفتي حسن السير والسمعة ولا يكون محكوم عليه في أي قضايا سابقاً.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام والطول عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.
- في حالة الزواج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.
- لا يكون يعمل في أي جهة خاصة أو عامة وأن يكون لائق طبياً لمهام الوظيفة.
رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 2022
شددت وزارة الحرس الوطني عند التسجيل تحري أقصى درجات الدقة والتركيز، والتأكد من أن كل البيانات المسجلة صحيحة، وفي حالة أن كانت البيانات المسجلة غير مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، سوف يتم أستبعاد مقدم الطلب على الفور، كما يجب الالتزام بمواعيد التسجيل المقررة من قبل الوزارة وهي كما يلي.
موعد تقديم وظائف الحرس الوطني
يبدأ التسجيل الإلكتروني من اليوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس، ويستمر التسجيل مفتوح لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس القادم 24 من نفس الشهر.
وزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، تم أنشاءها عام 1947 ميلادي يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، يترأسها الأمير / عبد الله بن بندر، وتتكون الوزارة من عدة أفرع تعمل بالتنسيق بينها تحت قيادة واحدة.
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