أرقام مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية شهر رمضان

أرقام مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد حيث يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة، عن طريقة ليتم من خلالها تقديم طلب مساعدة مالية للأمير عبد العزيز بن فهد، من أجل الحصول على مساعدة مالية، والتي تسعى جاهدة لتقديم المساعدة المالية للمواطنين وغيرهم من أجل اسداد الديون وحل الأزمات المالية التي قد يتعرضون لها، والحصول على مساعدة فورية. المؤسسة التي يساهم فيها الأمير عبد العزيز وجميع أفراد الأسرة الحاكمة وعدد كبير من رجال الأعمال من المملكة مالياً لمساعدة الفقراء.

أرقام مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية

كل من يحتاج للتواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة أو غيرها من الاحتياجات أو الطلبات ، وكذلك من يريد معرفة رقم WhatsApp الخاص بالأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود وكيفية التواصل معه ، يمكنهم القيام بذلك باستخدام الطرق التالية:

العنوان المؤسسي لمؤسسة الامير عبدالعزيز بن فهد هي: 38 أ 6600 نهضة المعرفة وذلك في حي الروضة، مدينة جدة ، السعودية. يكن التواصل مع مكتب مؤسسة الامير فهد على 485232658966. للاتصال عن طريق الواتس اب 8004000000 وهذا يكون من أى مكان داخل السعودية أو رقم 920030003 وذلك من خارج السعودية.

طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

يجب اتباع خطوات معينة أثناء عملية كتابة الطلب ، وهذه الخطوات كالتالي: