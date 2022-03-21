نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم 2022 لربح الجائزة الكبري 500.000 دولار من جميع الدول في المقال التالي
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف من أهم ما تتم متابعته من قبل مختلف المهتمين بالاشتراك بالمسابقة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نوضح أهم الخطوات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم الاشتراك بالمسابقة، وهذا ما يساعد في أن يكون كل المشتركين أمامهم الفرص الكبيرة في أن يحصلوا على الجوائز المالية الكبيرة والتي من أهمها لجاهزة الأولى والتي ترصد للفائز الأولى مليون دولار أمريكي، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الأرقام الخاصة بالاشتراك بالمسابقة.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف
من الممكن لأي مواطن من أي منطقة بالدول العربية أن يشترك فعليا بالمسابقة، حيث أن الفريق المسؤول بالمسابقة قد وفر العديد من الطرق التي تهدف إلى الاشتراكات السريعة وبطرق متعددة يكون من السهل على أي شخص مقيم بأي دولة أن يكون مشارك بالمسابقة ومن أهم الطرق ما يلي:
- التواصل عبر رسالة نصية مضمونها فقط الكلمة حلم أو دريم أو كلمة dream بالإنجليزية.
- فور الإرسال لتلك الرسالة من سيصل للشخص السؤال والذي يجب أن يوفر له الإجابة الصحيحة، وفور وصولها لفريق الإعداد بالمسابقة سيكون الشخص مشترك بالفعل بالمسابقة.
- متواجد طريقة أخرى من الممكن أن توفر الاشتراك الفعلي بالمسابقة، وهي التواصل عبر المنصة الرسمية المخصصة للمسابقة حلم وفور ملأ كل البيانات الخاصة بالمسابقة للاشتراك يصل للشخص رسالة بالاشتراك الفعلي بالمسابقة.
الأرقام المخصصة للاشتراك من كل الدول
تلك الأرقام من الممكن أن يتم من خلالها الاشتراك بالمسابقة الأشهر حلم، والتي تمنح فائزيها قيم مالية مرتفعة كجوائز قيمة يسعى لها جموع المشتركين والأرقام ما يلي:
- من المملكة السعودية الرقم 858888 عبر لشركة إس تي سي.
- من الشركة الموبايلي التواصل عبر الرقم 650444.
- من شركة فيرجين موبايل التواصل يكون على الرقم 300300.
- بالإمارات من الممكن التواصل على الرقم 5544.
.من الكويت التواصل عبر الرقم 4141.
- من البحرين التواصل على الرقم 94000.
- من فلسطين التواصل من خلال الرقم 1625.
- من مصر التواصل على الرقم 95458.
- من الأردن التواصل على الرقم 98858.
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