رابط فحص المنحة القطرية مارس 2022 موعد صرف منحة 100 دولار query.gov.ps

رابط فحص المنحة القطرية، من أهم الروابط التي يتم البحث عنه بصفة مستمرة من سكان قطاع غزة، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن أخر أخبار صرف منحة 100 دولار، بالفعل فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، الرابط المخصص للاستعلام عن المنحة القطرية شهر مارس 2022، وقد أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة بأن المنحة سيتم صرفها لنحو 100 آلف آسرة من الآسر المستورة والمتعففة من سكان قطاع غزة، بحيث يتم الصرف بقيمة 100 دولار لكل آسرة من المستحقين، وتستطيع الآن الآسر المستفيدة من المنحة القطرية التعرف على الأسماء إلكترونياً، على أن يتم الصرف في الموعد المحدد وسوف نوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية، ضمن حرص موقعنا ثقفني على عرض أهم الأخبار التي تخص المواطن بمختلف الدول.

رابط فحص المنحة القطرية

الدخول على الموقع الإلكتروني “query.gov.ps“.

كتابة رقم الهوية.

تسجيل تاريخ الميلاد.

الضغط على الاستعلام.

موعد صرف منحة 100 دولار

من المقرر أن يتم صرف منحة 100 دولار شهر مارس 2022 لسكان قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022، وذلك من خلال مراكز التوزيع التي حددتها الأمم المتحدة بقطاع غزة، والتي تبلغ 300 مركز ومحل تجاري، حتي تتمكن هذه الآسر من تلبية متطلباتها قبل شهر رمضان، ولابد من توافر عدة شروط للحصول على المنحة القطرية.

شروط اعتماد صرف المنحة 100 دولار

أن يكون المتقدم مسجل على قوائم الوزارة بقطاع غزة. يقوم المتقدم بتقديم إثبات على الدخل الشهري ومدي حاجته للمنحة. ألا يكون من معتادي السفر خارج القطاع. الإفصاح عن عدد أفراد الآسرة.

أهم التعليمات الواجب الالتزام بها خلال الصرف

يتم الالتزام بموعد الصرف المحدد.

الالتزام بمكان الصرف.

يكون الصرف للمستفيد شخصياً وببطاقة الهوية الوطنية.

الالتزام بالإجراءات المحددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

تنفيذ تعليمات شرطة الأمن والنظام.

يتم التوقيع وكتابة رقم الهاتف على سند الصرف.

المنحة القطرية 100 دولار

تم إقرار المنحة القطرية للآسر المتعففة من سكان قطاع عزة، بواقع 100 دولار شهرياً لمواجهة مصاعب الحياة وما ترتب على انتشار فيروس كورونا من تأثيرات سلبية على الحالة الاقتصادية، وكانت اللجنة القطرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تحت إشراف الأمم المتحدة، قد فعلت نظام المنحة القطرية ضمن المساعدات المقدمة من قطر لسكان قطاع غزة.