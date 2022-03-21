أفغانستان: وفاة 323 طفلا بسبب سوء التغذية منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية في حكومة حركة "طالبان" وفاة ما لا يقل عن 323 طفلا بسبب سوء التغذية منذ بداية عام 2022 في جميع أنحاء البلاد.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة جويد حزير، إن "قرابة 200 ألف طفل أصيبوا بسوء التغذية في العام الماضي"، مشيرا إلى أنه "منذ بداية العام الجديد 2022، تم تسجيل 59883 حالة سوء تغذية حاد، و137096 طفلا يعانون من سوء تغذية متوسط، ووفاة 323 حالة".
وبناء على نتائج وزارة الصحة، تم تسجيل أكثر من 2600000 طفل في السنوات الثلاث الماضية في أفغانستان كانوا يعانون من سوء التغذية.
وأفاد مسؤولو الصحة والأطباء أن البطالة والفقر هما السببان الرئيسيان لتزايد أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في أفغانستان.
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