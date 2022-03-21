الفيدرالى الأمريكى يعلن استعداده لرفع أسعار الفائدة

وأشار باول فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر اقتصادى، إلى أنه "إذا توصلنا إلى أنه من المناسب التحرك بقوة أكبر من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس، فسنقوم بذلك"، معتبرا أن "هناك حاجة واضحة للتحرك بسرعة لإزالة التحفيز الذى قدمه الاحتياطى الفيدرالى للاقتصاد الأمريكى أثناء الوباء، لكن محافظى المصارف المركزية مستعدون لتجاوز سياسة الحيادية إذا لزم الأمر لتحقيق هدفهم".
وأضاف: "نحن ملتزمون باستعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوى"، معربا عن تفاؤله بأن "الاحتياطى الفيدرالى يمكنه تحقيق ذلك دون دفع الاقتصاد الأمريكى إلى الركود وهو هدف بعيد المنال يُعرف باسم "الهبوط الناعم".
وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أقر الأسبوع الماضى، برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
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