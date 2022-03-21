ملك الأردن ‎يدين الاعتداءات الأخيرة على السعودية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إدانة الأردن للاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، مشددا على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن".

وبحث الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل توسيع التعاون بينهما.

ودان الملك، خلال الاتصال، الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.

كما تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار ودعم الجهود المبذولة دوليا لإيجاد حلول سياسية للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "هجمات نهاية الأسبوع على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران".

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سنواصل مساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها".

وتابع بلينكن: "استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل. هذه هجمات ضد المدنيين ويجب أن تتوقف".