الأردن يدين اعتداءات الحوثيين على السعودية

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية واستمرار استهداف المناطق المدنية، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُسيرة المُفخخة وصواريخ كروز باتجاه عددٍ من المدن السعودية، مساء السبت وفجر الأحد، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية. وجدّد التأكيد على موقف المملكة الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب، مُشدداً على تضامن المملكة ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.